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13:24, 11 апреля 2024Наука и техника

Защиту Т-90М от мин усилили

Защиту танков Т-90М «Прорыв» усилили от подрыва мин по опыту СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Защиту нижнего бронелиста корпуса российских танков Т-90М «Прорыв» от подрыва мин усилили по опыту специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель начальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк, передает ТАСС.

«Была введена дополнительная носовая, лобовая защита. То есть на угловом донном листе — от подрыва мин. Если изделие наезжает на мину носовой частью, она [защита] дополнительно отрабатывает», — сказал он в эфире проекта «Тыл», отвечая на вопрос о совершенствовании машины.

Т-90М — это глубокая модернизация танка Т-90А. Модернизированная машина получила башенный модуль с многослойным бронированием, систему управления огнем «Калина» и пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт».

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В марте стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв».

В конце февраля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне СВО, лучшим в мире танком.

ЖЗЛ
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