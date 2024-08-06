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18:43, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Встретившийся с Ургантом Долин описал состояние ведущего словами «у него не все хорошо»

Кинокритик Долин заявил, что у телеведущего Урганта не все хорошо
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известный российский кинокритик, бывший участник команды шоу «Вечерний Ургант» Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что недавно встретился с телеведущим Иваном Ургантом. В эфире проекта «И грянул Грэм», запись которого доступна на YouTube, он описал состояние шоумена словами «у него не все хорошо».

Долин рассказал, что периодически переписывается с телеведущим и недавно виделся с ним. Отвечая на вопрос, хорошо ли идут дела у Урганта, он ответил отрицательно. «Мне кажется, сегодня все хорошо только у нехороших людей. (...) У меня все нехорошо, и у Урганта совсем не все хорошо», — высказался кинокритик.

Ранее бывший сценарист «Вечернего Урганта», юморист Павел Виноградов пошутил о наличии у Ивана Урганта израильского паспорта. Он сравнил гражданство Израиля у телеведущего с ядерным оружием.

Перед этим блогер и юморист Сергей Мезенцев, который в прошлом сотрудничал с Иваном Ургантом, признался, что не пригласил бы шоумена на интервью. Он объяснил, что у них бы не получился разговор.

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      Олег Давыдов
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