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20:31, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Бывший коллега Урганта пошутил о наличии у телеведущего израильского гражданства

Комик Виноградов в шутку сравнил гражданство Израиля у Урганта с ядерным оружием
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский телеведущий и юморист, сценарист шоу «Вечерний Ургант» Павел Виноградов пошутил о наличии у шоумена Ивана Урганта израильского паспорта. В эфире «Лучшего радио Израиля», запись которого доступна на YouTube, он сравнил гражданство Израиля у телеведущего с ядерным оружием.

«Это примерно как с ядерным оружием в Израиле: официально нет, но, если надо, то я могу продиктовать номер теудат-зеут (удостоверение личности гражданина Израиля — прим. «Ленты.ру») Ивана Урганта», — высказался о гражданстве ведущего его бывший коллега.

Комик также подчеркнул, что у Урганта была возможность переехать в Израиль. Однако, по словам Виноградова, также у шоумена были и причины остаться в России.

Ранее отец Ивана Урганта, актер Андрей Ургант, высказался о наличии израильского гражданства у сына. Он признался, что затрудняется ответить на вопрос об этом. Он также добавил, что в настоящее время любой человек может получить паспорт любой страны.

Слухи о том, что у Ивана Урганта есть израильское гражданство, стали появляться в 2022 году на фоне новостей об отъезде ведущего из России. Телеведущий прокомментировал эти сведения, заявив, что он ездил с семьей на отдых. Позднее стало известно, что шоумен вернулся в Россию.

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      Мария Большакова
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