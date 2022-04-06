Отец Урганта ответил на вопрос об израильском гражданстве сына

Отец Урганта затруднился ответить на вопрос, есть ли израильское гражданство у его сына

Российский актер театра и кино Андрей Ургант высказался о гражданстве сына, телеведущего Ивана Урганта. В беседе с порталом Woman.ru артист затруднился ответить на вопрос, является ли его сын гражданином Израиля.

«Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено?» — сказал отец ведущего и добавил, что сегодня каждый человек, имея возможность и желание, может получить паспорт любой страны.

Также актер заявил, что нужно смотреть не на документы человека, а на его поступки. «Я даже не могу сказать с уверенностью, есть ли у него гражданство Израиля. Сейчас Иван в России, этим все сказано», — заключил он.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах распространились сообщения о том, что телеведущий получил израильское гражданство. Также сообщалось о планах Урганта продать недвижимость в России и купить дом в Израиле.

Слухи об израильском гражданстве у Урганта появились на фоне известия об отъезде телеведущего с семьей из России в Израиль. Позднее Ургант объяснил, что отправился в Израиль, чтобы отдохнуть вместе с близкими, и пообещал вернуться домой. Вскоре стало известно, что он прилетел обратно в Россию.