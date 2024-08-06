Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 6 августа 2024Мир

В Чехии отправят наемника в колонию строгого режима за мародерство на Украине

В Чехии наемника приговорили к семи годам заключения за мародерство на Украине

Фото: Racool_studio / Freepik

В Чехии суд приговорил наемника Филипа Симана к семи годам в колонии строгого режима заключения за мародерство в ходе несанкционированного участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Чешское радио на своем портале.

Муниципальный суд Праги постановил, что Симан отправился воевать на Украину в начале марта 2022 года без разрешения президента страны. Во время патрулирования в Буче и Ирпени наемник грабил оставленные дома местных жителей, нарушая международное гуманитарное право. Кроме того, Симан крал имущество военных. Среди похищенных предметов оказались драгоценности, наличные деньги, а также электроника.

При этом суд вынес чешскому наемнику приговор исключительно за мародерство, не став осуждать его за несанкционированное наемничество. Из-за этого приговор оказался более мягким, чем тот, которого требовало обвинение.

4 июля стало известно, что Симан попал под суд из-за службы в Вооруженных силах Украины и мародерства.

Наемник признался, что члены батальона «Карпатская Сечь», в который он вступил, играли роль полиции, суда, а также «были и палачами».

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны потери ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

      Иностранец устроил съемку в районе Кремля и оказался в полиции

      Раскрыт состав пытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Раскрыты четыре схемы ухода от налогов в табачной отрасли

      В Петербурге на соль потратят сотни миллионов рублей

      Россияне установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек

      Трамп рассказал о разговоре с Ким Чен Ыном о «красной кнопке»

      В Чехии отправят наемника в колонию строгого режима за мародерство на Украине

      Появилось видео с главой Генштаба в блиндаже в зоне СВО

      Взрыв произошел в жилом доме в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше