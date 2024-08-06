В Чехии отправят наемника в колонию строгого режима за мародерство на Украине

В Чехии наемника приговорили к семи годам заключения за мародерство на Украине

В Чехии суд приговорил наемника Филипа Симана к семи годам в колонии строгого режима заключения за мародерство в ходе несанкционированного участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Чешское радио на своем портале.

Муниципальный суд Праги постановил, что Симан отправился воевать на Украину в начале марта 2022 года без разрешения президента страны. Во время патрулирования в Буче и Ирпени наемник грабил оставленные дома местных жителей, нарушая международное гуманитарное право. Кроме того, Симан крал имущество военных. Среди похищенных предметов оказались драгоценности, наличные деньги, а также электроника.

При этом суд вынес чешскому наемнику приговор исключительно за мародерство, не став осуждать его за несанкционированное наемничество. Из-за этого приговор оказался более мягким, чем тот, которого требовало обвинение.

4 июля стало известно, что Симан попал под суд из-за службы в Вооруженных силах Украины и мародерства.

Наемник признался, что члены батальона «Карпатская Сечь», в который он вступил, играли роль полиции, суда, а также «были и палачами».