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15:14, 6 августа 2024Россия

В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

Депутат Госдумы Новиков: узурпация Зеленским власти на Украине очевидна

Фото: Jens BÃ¼ttner / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал очевидной узурпацию власти президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам заявил в беседе с изданием «Ридус».

Комментируя обращение лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука на имя председателя Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яна Борга с просьбой рассмотреть факт захвата власти Зеленским, Новиков подчеркнул, что реакция европейской организации скажет о многом.

По словам парламентария, речь идет о нарушении норм, «которыми страны Евросоюза так гордятся». «Если здравый смысл восторжествует, то ОБСЕ обязательно обратит на действия Зеленского пристальное внимание. А если ОБСЕ закроет на узурпацию власти Зеленским глаза, то это уже будет свидетельствовать о плачевном состоянии европейской демократии и ценностной системы Евросоюза», — считает Новиков.

Депутат добавил, что это говорит о важности обращения «Другой Украины».

Об обращении Медведчука в Совет ОБСЕ с призывом собрать расширенное заседание, чтобы рассмотреть факты узурпации власти Зеленским, стало известно 6 августа. По словам политика, в письме также описаны случаи дискриминации граждан страны по языковому признаку и политическим убеждениям.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил собственную легитимность. Он напомнил, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вопрос легитимности украинского лидера могут усложнить мирный процесс между Москвой и Киевом.

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      Сергей Истомин
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