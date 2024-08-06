В Индии заявили о причастности Пакистана к протестам в Бангладеш

India Today: пакистанская разведка могла быть причастна к протестам в Бангладеш

Межведомственная разведка Пакистана (ISI) могла быть причастна к протестам в Бангладеш. Об этом заявила газета India Today со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, пакистанская армия и ISI намеревались свергнуть действующую власть и возродить оппозиционную партию BNP, придерживающуюся пропакистанского курса. Также, подчеркивают собеседники газеты, свои интересы в Бангладеш имел и Китай.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. После ухода в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина сбежала в Индию и оттуда запросила политическое убежище в Великобритании.

Ранее президент страны Шахабуддин Чуппу постановил освободить из-под домашнего ареста лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Халеду Зию, а также выпустить из тюрьмы участников студенческих протестов.

