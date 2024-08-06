Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 6 августа 2024Мир

В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

МИД РФ: СМИ некорректно передали слова Рябкова о подготовке покушения на Путина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

СМИ некорректно передали слова заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Рябкова о подготовке украинскими спецслужбами покушения на российского лидера Владимира Путина якобы на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова телеканалу «Россия-1» от 4 августа 2024 года», — утверждается в публикации.

В МИД уточнили, что Рябков не вдавался в подробности о готовившемся покушении. По данным дипведомства, замглавы министерства не стал утвердительно отвечать на вопрос журналистка о том, готовилось ли нападение на параде по случаю дня ВМФ. Вместо этого Рябков «признал лишь наличие "определённой увязки и с такого рода событиями"».

Ранее Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

      Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

      Спрос на планшеты вырос

      Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

      13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

      В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

      Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

      Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

      Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

      Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше