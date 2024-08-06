В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

МИД РФ: СМИ некорректно передали слова Рябкова о подготовке покушения на Путина

СМИ некорректно передали слова заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Рябкова о подготовке украинскими спецслужбами покушения на российского лидера Владимира Путина якобы на параде в честь дня Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова телеканалу «Россия-1» от 4 августа 2024 года», — утверждается в публикации.

В МИД уточнили, что Рябков не вдавался в подробности о готовившемся покушении. По данным дипведомства, замглавы министерства не стал утвердительно отвечать на вопрос журналистка о том, готовилось ли нападение на параде по случаю дня ВМФ. Вместо этого Рябков «признал лишь наличие "определённой увязки и с такого рода событиями"».

Ранее Рябков заявил, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По словам заместителя главы МИД, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволило Москве и Вашингтону «избежать эскалационного витка».