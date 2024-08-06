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10:43, 6 августа 2024Бывший СССР

В Москве предрекли уничтожение F-16

Мирошник: переданные Украине F-16 будут уничтожены, это лишь вопрос времени

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переданные Украине истребители F-16 будут уничтожены, это лишь вопрос времени. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Посол назвал использование F-16 попыткой найти «вундерваффе» — орудие победы. Однако переданные Киеву истребители будут обязательно сбиты, вопрос только в том, когда именно. Мирошник сказал, что это может произойти в момент появления самолета в зоне действия российских систем противовоздушной обороны. Либо же когда он попадет на перекрестье прицела российского истребителя.

Ранее в Николаевской области Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому для истребителей F-16. По данным подполья, также были атакованы иностранные военные.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о смене украинских летчиков F-16 на западных специалистов. По его словам, если окажется, что уровень подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, то вместо них могут посадить поляков или прибалтов.

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      Илья Таксюр
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