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18:56, 6 августа 2024Экономика

В России резко выросла стоимость техобслуживания автомобилей

Fit Service: стоимость обслуживания автомобилей увеличилась на 31,4 % за полгода

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В России по итогам первого полугодия 2024 года резко выросла стоимость техобслуживания автомобилей. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сети автосервисов Fit Service пишет Autonews.

Средний чек за ремонт и обслуживание машины составил 9,6 тысячи рублей — на 31,4 процента больше, чем годом ранее. Самый заметный рост показала стоимость ТО автомобилей старше 15 лет — на 35 процентов, до 9,5 тысячи рублей. Наиболее дорогими в обслуживании оказались машины возрастом от 10 до 14 лет, их владельцы тратили в среднем 10,7 тысячи рублей (рост на 32 процента в годовом выражении).

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Обслуживание авто в возрасте от 6 до 9 лет по итогам января-июня обходилось в среднем в 10,3 тысячи рублей (плюс 29 процентов), от 4 до 5 лет — 9,5 тысячи рублей (плюс 26 процентов). Цена ТО и ремонта новых автомобилей (0-3 года) увеличилась до 8,5 тысячи рублей, на 28 процентов в годовом выражении.

По итогам июля средняя цена нового автомобиля в России снизилась на 1 процент в сравнении с июнем и опустилась до отметки 3,57 миллиона рублей. В годовом выражении спад составил более 6 процентов — в июле 2023 года средняя стоимость новых машин в России составляла 3,8 миллиона рублей.

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