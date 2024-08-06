В российском регионе прорвало дамбу

В Дальнереченске Приморского края прорвало дамбу, никто не пострадал

В городе Дальнереченск в Приморском крае произошел прорыв дамбы. Об этом сообщили в министерстве по делам ГО и ЧС региона, передает ТАСС.

Утечка произошла в района Мясокомбината, поток воды идет пока слабый. На месте работают спасатели — в ликвидации последствий прорыва участвуют 22 человека, 5 плавсредств и 7 единиц техники. Никто, предварительно, не пострадал.

Для жителей близлежащих населенных пунктов подготовили пункты временного размещения. В городе продолжает подниматься уровень воды, специалисты прогнозирует подтопления низменных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.

В конце июля на Беломор канале в Карелии прорвало дамбу. Там размыло водой временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами канала. Потоки воды хлынули в направлении дачного кооператива «Балтийский». Жертвами происшествия стали три человека.