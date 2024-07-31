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11:33, 31 июля 2024Россия

Раскрыта судьба еще одной пропавшей без вести после прорыва дамбы в Карелии женщины

МЧС сообщило о третьем найденном после прорыва дамбы в Карелии теле

Кадр: ГУ МЧС России по Республике Карелия / ТАСС

В Карелии спасатели обнаружили еще одно тело при обследовании акватории Беломорско-Балтийского канала после прорыва дамбы в Сегежском округе. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, женщину без признаков жизни нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома.

Днем ранее также стала известна судьба машиниста экскаватора, которого снесло потоком воды вместе с техникой, и еще одной пропавшей без вести женщины. Спасти их не удалось.

В министерстве подчеркнули, что поисково-спасательные работы завершены. По их итогам жертвами происшествия стали три человека.

29 июля сообщалось, что среди пропавших числились 37-летняя сотрудница «Росатома» и пожилая женщина. Помимо этого, был опубликован список из семи пострадавших с перечислением их травм, в котором оказались двое подростков в возрасте 10 и 17 лет, а также 74-летний пенсионер.

Подтопление в Сегежском округе произошло в результате размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. На пути потоков воды оказались населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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