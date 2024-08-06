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16:15, 6 августа 2024Мир

В США назвали осложняющую ход избирательной кампании Харрис проблему

Politico: обвал на фондовых биржах осложнит ход избирательной кампании Харрис

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обвал на фондовых биржах осложнит ход избирательной кампании кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Проблему для предвыборного штаба действующего вице-президента страны назвала газета Politico.

По словам члена Национального комитета Демократической партии Уильяма Оуэна, падение котировок на мировых рынках стало колоссальной проблемой для Харрис. Он предсказал поражение демократов на президентских выбора, если избиратели посчитают, что США входят в рецессию.

Отмечается, что обвал на биржах может напомнить гражданам США о трудностях, которые испытывает администрация действующего американского лидера Джо Байдена в борьбе с инфляцией.

Американский фондовый рынок рухнул на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 по состоянию обвалился на 4,27 процента, индекс Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite упал на 6,35 процента. Устремились вниз и котировки крупнейших американских технологических компаний.

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      Семен Александров
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