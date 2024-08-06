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03:14, 6 августа 2024Мир

В США уволили сорвавшую эмбарго об обмене заключенными журналистку

CNN: Bloomberg уволил журналистку за вышедшую до обмена заключенными статью

Kevin Mohatt

Руководство агентства Bloomberg примет меры в отношении сотрудников, преждевременно опубликовавших статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, была уволена журналистка Дженнифер Джейкобс. Как пояснил главный редактор агентства Джон Миклетвейт, ранняя публикация могла поставить сделку под угрозу. Произошедший инцидент он назвал явным нарушением редакционных стандартов.

В свою очередь, Джейкобс заявила, что работала над материалом вместе с редакторами. «Я не сделала ничего, что заведомо противоречило бы эмбарго администрации или подвергало бы риску кого-либо из вовлеченных в это лиц», — подчеркнула она.

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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      Марина Совина
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