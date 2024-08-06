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00:15, 6 августа 2024Мир

В США высказались о просьбе Украины сбивать российские ракеты

Госдеп: решение сбивать ракеты над Украиной должны принимать все члены НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

В обсуждении возможности перехвата российских ракет над Украиной должны участвовать все члены НАТО. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что США не могут принять соответствующее решение самостоятельно. «Это решение должно принимать НАТО коллективно», — указал Миллер.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии НАТО должны сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой. Он объяснил, что в западных регионах страны располагаются крупные газохранилища.

Позднее украинский лидер рассказал, что союзники опасаются сбивать ракеты над Украиной из-за риска излишней эскалации конфликта. Однако, несмотря на беспокойство Запада, Киев намерен «продавливать эту тему».

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      Марина Совина
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