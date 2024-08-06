В США захотели ограничить китайский софт

Bloomberg: США захотели ограничить ПО для машин из Китая в рамках торговой войны

В администрации президента США Джо Байдена захотели ограничить китайское программное обеспечение (ПО) для автомобилей. Как сообщает Bloomberg, поводом ужесточить торговую войну с КНР называют национальную безопасность.

Ограничения на использование и тестирование китайских технологий для так называемых умных автомобилей собираются ввести уже в ближайший месяц. Представители властей объясняют это рисками кибербезопасности, связанными с китайским софтом.

Несмотря на заградительные тарифы в 27,5 процента, Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для них благодаря широким государственным субсидиям и поддержке. Компания из КНР BYD в 2023 году обошла по продажам машин Tesla, а мировые автоконцерны стали зависимы от китайских поставщиков технологий.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай активно наступает на нашу промышленность, хотя сейчас мы создаем невероятные возможности для производителей», — говорила ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Вашингтон воспринимает Китай как угрозу для собственной промышленности, поскольку американский экспорт автомобилей снижается, а Пекин инвестирует огромные средства в развитие производства. «Люди должны иметь возможность покупать электромобили по доступной цене, но в то же время необходимо обеспечить безопасность нашей страны», — добавила Грэнхолм.

Обсуждаемые в Министерстве торговли ограничения должны помешать китайским компаниям собирать данные о водителях (от местоположения водителей до разговоров) и передавать их в КНР. Они также удержат китайских поставщиков от расширения присутствия в США, что даст американской автомобильной промышленности время для создания собственной цепочки поставок современных автомобилей.

Официальные лица в Пекине уже отвергли обвинения США в угрозе безопасности, исходящей от автомобилей китайского производства, и обвинили администрацию Байдена в несправедливом подавлении зарубежных компаний.

В Европе также опасаются проиграть конкуренцию с производителями китайских машин. Производители из КНР активно расширяют экспорт электромобилей в регион — для повышения осведомленности о своих брендах они спонсируют крупные спортивные мероприятия, создают дилерскую сеть и развивают направления по обслуживанию и ремонту машин. Поэтому в Евросоюзе задумались о присоединении к торговой войне с Китаем вслед за США.