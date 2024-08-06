Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 6 августа 2024Экономика

В США захотели ограничить китайский софт

Bloomberg: США захотели ограничить ПО для машин из Китая в рамках торговой войны

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена захотели ограничить китайское программное обеспечение (ПО) для автомобилей. Как сообщает Bloomberg, поводом ужесточить торговую войну с КНР называют национальную безопасность.

Ограничения на использование и тестирование китайских технологий для так называемых умных автомобилей собираются ввести уже в ближайший месяц. Представители властей объясняют это рисками кибербезопасности, связанными с китайским софтом.

Несмотря на заградительные тарифы в 27,5 процента, Китай стал лидером в производстве электромобилей и компонентов для них благодаря широким государственным субсидиям и поддержке. Компания из КНР BYD в 2023 году обошла по продажам машин Tesla, а мировые автоконцерны стали зависимы от китайских поставщиков технологий.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай активно наступает на нашу промышленность, хотя сейчас мы создаем невероятные возможности для производителей», — говорила ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Вашингтон воспринимает Китай как угрозу для собственной промышленности, поскольку американский экспорт автомобилей снижается, а Пекин инвестирует огромные средства в развитие производства. «Люди должны иметь возможность покупать электромобили по доступной цене, но в то же время необходимо обеспечить безопасность нашей страны», — добавила Грэнхолм.

Материалы по теме:
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года: топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года:топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
13 июня 2024
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

Обсуждаемые в Министерстве торговли ограничения должны помешать китайским компаниям собирать данные о водителях (от местоположения водителей до разговоров) и передавать их в КНР. Они также удержат китайских поставщиков от расширения присутствия в США, что даст американской автомобильной промышленности время для создания собственной цепочки поставок современных автомобилей.

Официальные лица в Пекине уже отвергли обвинения США в угрозе безопасности, исходящей от автомобилей китайского производства, и обвинили администрацию Байдена в несправедливом подавлении зарубежных компаний.

В Европе также опасаются проиграть конкуренцию с производителями китайских машин. Производители из КНР активно расширяют экспорт электромобилей в регион — для повышения осведомленности о своих брендах они спонсируют крупные спортивные мероприятия, создают дилерскую сеть и развивают направления по обслуживанию и ремонту машин. Поэтому в Евросоюзе задумались о присоединении к торговой войне с Китаем вслед за США.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      ХАМАС избрало нового главу политбюро

      Врио губернатора Курской области высказался о ситуации в регионе

      Названа самая красивая девушка Америки. Кто она и почему ее предшественница со скандалом отказалась от короны?

      В лесу нашли прикованную к дереву американку

      Мужчин с больными зубами предупредили о риске проблем с потенцией

      Россиянин хотел сжечь кафе знакомого за долги и перепутал здания

      В ЦАХАЛ рассказали о последнем пропавшем без вести при атаке ХАМАС

      Российские корабли зашли в порт в Индии

      Подсчитано количество выпавших в столице осадков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше