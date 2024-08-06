РИА Новости: в зоне СВО начали испытания нового комплекса спутниковой связи

Специалисты российской оборонной промышленности в зоне специальной военной операции (СВО) начали испытания нового комплекса спутниковой связи. Об этом РИА Новости сообщил представитель оборонной компании в позывным Каскад.

Испытываемая станция занимает половину рюкзака, остальная его часть приходится на периферийное оборудование. Для переноса станции и оборудования требуется один-два человека. «Это позволяет оперативно на местности, где-нибудь в посадке или на передовой, развернуть данный комплекс и использовать ресурсы космических аппаратов для передачи видеосигналов либо передачи сигналов боевого управления», — сказал представитель.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил Министерству обороны России партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» на базе бронеавтомобилей.