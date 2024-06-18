Российские военные получили «Планшет-А» для артиллерии

«Ростех» поставил МО машины комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил Министерству обороны (МО) России партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» на базе бронеавтомобилей. Об этом сообщили в госкорпорации.

«Комплекс "Планшет-А" может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов. Изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа, и может взаимодействовать со средствами разведки. "Планшет-А" обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы», — говорится в сообщении.

Разработанный специалистами ВНИИ «Сигнал» комплекс обеспечивает оперативное управление артиллерией и ведение контрбатарейной борьбы. Изделие, которое получили военные, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта. Отмечается, что «Планшет-А» отличается высокой мобильностью, повышенной автономностью работы и быстротой развертывания. Комплекс может применять перспективные средства связи и получать данные с дронов непосредственно на рабочее место командира.

В начале июня впервые показали на видео применение российского самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва» на колесном шасси. Установку используют для поражения противника в Харьковской области.