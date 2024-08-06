Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 6 августа 2024Мир

Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

Зеленский: наиболее жесткие направления боевых действий — покровское и торецкое
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Наиболее тяжелая ситуация для украинской армии складывается на двух направлениях в Донбассе. Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — уточнил он.

По словам Зеленского, эти вопросы обсуждались на заседании. С докладом в ходе мероприятия выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший «с передовой», уточнил украинский глава.

Ранее Владимир Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы Ставкой верховного главнокомандующего.

Кроме того, на днях Зеленский заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году. Закончить конфликт, по его словам, необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Суд в США отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

      Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

      Журналистка толкнула спортсмена на Олимпиаде-2024 и была наказана

      Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

      Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

      Трамп анонсировал большое интервью Маску

      Глава приграничного российского города сообщил о новых обстрелах

      Три автомобиля пострадали в российском регионе из-за атаки ВСУ

      Глава «Хезболлы» предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше