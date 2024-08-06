Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

Зеленский: наиболее жесткие направления боевых действий — покровское и торецкое

Наиболее тяжелая ситуация для украинской армии складывается на двух направлениях в Донбассе. Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — уточнил он.

По словам Зеленского, эти вопросы обсуждались на заседании. С докладом в ходе мероприятия выступил главком ВСУ Александр Сырский, прибывший «с передовой», уточнил украинский глава.

Ранее Владимир Зеленский заявил об увеличении финансирования ракетной программы Ставкой верховного главнокомандующего.

Кроме того, на днях Зеленский заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году. Закончить конфликт, по его словам, необходимо на справедливых условиях и как можно скорее.