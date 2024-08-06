Зеленского обязали рассмотреть петицию о наказании генералов ВСУ за большие потери

Зеленского обязали рассмотреть петицию о наказании генералов ВСУ за потери

Президент Украины Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию о введении наказания для офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за большие потери в подразделениях. Об этом сообщает ТАСС.

Петиция была размещена на сайте президента и набрала 25 тысяч подписей. Этого количества достаточно, чтобы украинский лидер должен был ее рассмотреть.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что генералы ВСУ виноваты в чрезмерных потерях из-за своих действий. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые Вооруженными силами России территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей.

До этого военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на потери из-за действий командования. В видеообращении солдаты, находящиеся под Купянском, жаловались на действия нового командующего бригадой Ярослава Сидорова.