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11:08, 6 августа 2024Культура

Звезда «Улиц разбитых фонарей» отреагировал на слухи об увольнении из театра

Актер Селин опроверг слухи об увольнении из театра Российской армии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актер Сергей Селин отреагировал на слухи об увольнении из театра Российской армии. Его слова приводит издание «Абзац».

Селин опроверг информацию о том, что в учреждении с ним расторгли контракт. «Это неправда все. Я сейчас нахожусь на отдыхе», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом увольнении актеров из театра Российской армии. 15 актеров покинули труппу. Потерявшие работу артисты пожаловались на незаконное лишение работы. При этом руководство заявило, что решение было принято новым режиссером.

Александр Лазарев занял пост главного режиссера учреждения в декабре 2023 года. До этого он был ведущим артистом театра «Ленком», а также режиссером-постановщиком спектаклей «Поминальная молитва» и «Бег». Принял участие более чем в 20 постановках, а также снялся в 80 кинопроектах.

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      Мария Рюрикова
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