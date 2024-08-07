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15:05, 7 августа 2024Силовые структуры

Адвокат назвал два способа возвращения арестованного автопарка Нурмагомедова

Адвокат Власова: Нурмагомедов сможет вернуть автопарк, выплатив долг ФНС

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть автопарк, арестованный за долги перед перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на вице-президента Международного союза адвокатов, кандидата юридических наук Ольгу Власову.

По данным защитницы, вернуть арестованное имущество реально. Есть два способа: погасить задолжность перед государством или заменить арест автомобиля на иной способ обеспечения ликвидации долга. Первый вариант самый простой, считает Власова.

Ранее стало известно, что судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова. В список арестованного имущества входит семейный дом в Дагестане и шесть дорогостоящих автомобилей, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.

В июле ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг бойца в размере более 300 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

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      Екатерина Кашурникова
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