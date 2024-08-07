Адвокат назвал два способа возвращения арестованного автопарка Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сможет вернуть автопарк, арестованный за долги перед перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на вице-президента Международного союза адвокатов, кандидата юридических наук Ольгу Власову.
По данным защитницы, вернуть арестованное имущество реально. Есть два способа: погасить задолжность перед государством или заменить арест автомобиля на иной способ обеспечения ликвидации долга. Первый вариант самый простой, считает Власова.
Ранее стало известно, что судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова. В список арестованного имущества входит семейный дом в Дагестане и шесть дорогостоящих автомобилей, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.
В июле ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг бойца в размере более 300 миллионов рублей.
Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.