У Хабиба Нурмагомедова арестовали счета. Экс-чемпион UFC задолжал государству более 300 миллионов рублей

ФНС арестовала счета экс-чемпиона UFC Нурмагомедова за долг в 309 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Сообщается, что ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена, а также средства его MMA-лиги Eagle FC.

Причиной ареста стал долг Нурмагомедова в размере более 300 миллионов рублей.

Фото: Craig Kidwell / USA TODAY Sports / Reuters

ФНС закрыла несколько связанных с Нурмагомедовым фирм

После завершения карьеры бойца смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов решил попробовать себя в бизнесе. Он открыл несколько фирм разной направленности — от продажи продуктов питания для спортсменов и до промоушна бойцовской лиги Eagle FC. Также Нурмагомедов попробовал себя в роли владельца сети ресторанов, туристического агентства и даже вложился в стартап в ОАЭ.

После того как компании начали приносить серьезную прибыль, Нурмагомедов внезапно выходил из состава учредителей и передавал все полномочия по управлению фирмами в руки близких родственников и друзей. Спортсмен профинансировал и быстро передал в чужие руки такие компании, как «Сильди», «Первый мобильный», а также «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив».

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подобное поведение заинтересовало ФНС, что стало причиной массовых проверок бизнеса экс-чемпиона UFC. В ходе проверок несколько компаний Нурмагомедова были закрыты. К примеру, его фирма «Хикмет тревел», занимавшаяся туризмом, была уличена в недостоверных сведениях в документации. Также ФНС установила, что в общей сложности сумма долга спортсмена составляет более чем 309 миллионов рублей.

Семья и команда спортсмена опровергли информацию о многомиллионном долге

Дядя бывшего чемпиона UFC Магомед Нурмагомедов опроверг сведения о том, что его племянник задолжал налоговой около 309 миллионов рублей. Он подчеркнул, что опубликованная СМИ информация не соответствует действительности.

Вообще такого нет. Это фейк Магомед Нурмагомедов дядя экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

В команде Хабиба также подчеркнули, что обнародованные сведения не являются точными.

«Информация о налоговой задолженности является неточной. Хабиб продолжается заниматься бизнес-проектами, развивать их», — заявил неназванный член команды спортсмена.