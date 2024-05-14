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17:49, 14 мая 2024Спорт

В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о 300-миллионном долге

Команда Нурмагомедова: информация о налоговой задолженности является неточной

Фото: Christopher Pike / Reuters

В команде бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова прокомментировали информацию о 300-миллионном долге бойца. Об этом сообщает ТАСС.

В команде заявили, что информация о налоговой задолженности является неточной. «Хабиб продолжает заниматься бизнес-проектами, развивать их», — уточнили они.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе более 306 миллионов рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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      Анастасия Борисова
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