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13:19, 11 мая 2024Спорт

Информацию о 300-миллионном долге Хабиба Нурмагомедова опровергли

Дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг новость о долге бойца в 306 миллионов рублей

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Магомед Нурмагомедов, дядя экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о многомиллионном долге спортсмена перед налоговой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вообще такого нет. Это фейк», — заявил Магомед Нурмагомедов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе более 306 миллионов рублей. Отмечалось, что счета связанных с ним бойцовской лиги Eagle FC и благотворительного фонда были заблокированы.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью.

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      Андрей Стрельцов
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