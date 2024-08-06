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14:25, 6 августа 2024Спорт

Стало известно об аресте имущества Нурмагомедова на 79 миллионов рублей

Mash: судебные приставы арестовали имущество Нурмагомедова на 79 млн рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Судебные приставы арестовали имущество российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительной информации, это связано с долгом спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Источник уточняет, что в список арестованного имущества входит семейный дом в Дагестане и шесть дорогостоящих автомобилей, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.

В июле стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг бойца в размере более 300 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.

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      Алексей Гусев
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