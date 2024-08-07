Австралийского хоккеиста арестовали за покупку кокаина на Олимпиаде в Париже

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Крэйга арестовали за покупку кокаина

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крэйга арестовали за покупку кокаина на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, у 28-летнего спортсмена обнаружили один грамм кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже в данный момент задержан, однако обвинения ему пока не предъявлены.

Крэйг является серебряным призером Игр в Токио. Спортсмен выступает за сборную Австралии с 2014 года.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. В финале олимпийского турнира по хоккею на траве сыграют сборные Германии и Голландии. Австралийцы вылетели в четвертьфинале турнира.