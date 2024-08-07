Австралийского хоккеиста арестовали за покупку кокаина на Олимпиаде в Париже

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крэйга арестовали за покупку кокаина на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, у 28-летнего спортсмена обнаружили один грамм кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже в данный момент задержан, однако обвинения ему пока не предъявлены.
Крэйг является серебряным призером Игр в Токио. Спортсмен выступает за сборную Австралии с 2014 года.
Игры в Париже продлятся до 11 августа. В финале олимпийского турнира по хоккею на траве сыграют сборные Германии и Голландии. Австралийцы вылетели в четвертьфинале турнира.