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19:21, 7 августа 2024Спорт

Австралийского хоккеиста арестовали за покупку кокаина на Олимпиаде в Париже

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Крэйга арестовали за покупку кокаина
Томас Крэйг (справа)

Томас Крэйг (справа). Фото: Alex Pantling / Getty Images

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве Тома Крэйга арестовали за покупку кокаина на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, у 28-летнего спортсмена обнаружили один грамм кокаина. Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже в данный момент задержан, однако обвинения ему пока не предъявлены.

Крэйг является серебряным призером Игр в Токио. Спортсмен выступает за сборную Австралии с 2014 года.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. В финале олимпийского турнира по хоккею на траве сыграют сборные Германии и Голландии. Австралийцы вылетели в четвертьфинале турнира.

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      Анастасия Борисова
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