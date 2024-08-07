Глава курского города сообщил о множестве обращений по поводу эвакуации

Глава города Суджа Слащев сообщил о множестве обращений по поводу эвакуации

Глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев сообщил о множестве звонков по поводу эвакуации. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал градоначальник.

Ранее местный житель рассказал об обстановке в Судже. По его словам, впервые с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по городу в течение всего дня. Он также отметил, что Украина атаковала Суджу «Градами» и минометами.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. За сутки, прошедшие с момента атаки, противник потерял в приграничных районах Курской области до 260 бойцов.

Военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная. «Противник всю ночь был активен, пытался перебросить дополнительные силы, бронетехнику, личный состав в район боевых действий», — написал он.