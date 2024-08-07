Канделаки призвала РФС перестать подчиняться УЕФА

Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на регламенты УЕФА

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки призвала Российский футбольный союз (РФС) перестать подчиняться Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Канделаки обратила внимание на то, что УЕФА хочет регламентировать время показа Кубка России, несмотря на отстранение отечественных команд от международных турниров. «Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить?» — задалась она вопросом.

По мнению эксперта, незачем учитывать интересы УЕФА в текущей ситуации. «Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», — заявила Канделаки.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.