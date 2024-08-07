Кандидат Трампа в вице-президенты отказался от общения с представителями ВСУ

Кандидат в вице-президенты США Вэнс отказывался общаться с представителями ВСУ

Кандидат от Дональда Трампа в вице-президенты США Джэй Ди Вэнс якобы отказывался общаться с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вопросу блокировки Конгрессом помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В частности, в распоряжение издания попала предположительная переписка Вэнса с предпринимателем и блогером Чарльзом Джонсоном, которого обвиняют в продвижении теорий заговора. В ней политик заявлял о просьбах украинских представителей одобрить помощь.

«Приятель, я даже не буду отвечать на звонки с Украины. Ко мне обратились два очень высокопоставленных парня. Глава их разведки. Глава ВВС. Скулили по поводу [отправки истребителей] F-16», — приводит издание сообщения кандидата в вице-президенты.

Кроме того, авторы материала утверждают, что Вэнс и Джонсон обсуждали ситуацию со взрывами на газопроводах «Северный поток». Однако никаких доказательств предъявлено не было.

17 июля глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Вэнс может изменить мнение о помощи Украине. По его мнению, сенатора можно убедить в помощи Украине, сославшись на то, что политик ранее критиковал Трампа и позже стал его сторонником.