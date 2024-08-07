Среда обитания
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20:59, 7 августа 2024Среда обитания

Домохозяек призвали разложить лавровый лист по углам комнат

Разложенный по углам комнат лавровый лист отпугнет тараканов из квартиры

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Лавровый лист оказался способным отпугнуть из дома или квартиры тараканов. Разложить растение по углам комнат призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Просто разложите лавровый лист по углам комнат, и тараканы будут обходить вашу квартиру стороной», — заявили специалисты. Эксперты также посоветовали приготовить крепкий отвар лаврового листа и помыть им полы в доме.

Помимо этого, помогут отпугнуть тараканов анис и лаванда — эффективны будут как сами растения, так и эфирные масла из них.

Ранее домохозяйкам посоветовали засунуть лавровый лист в шкафы с одеждой. Эта специя отпугивает моль, а также способна отучить котов царапать мебель и справлять нужду в неположенных местах. Можно также положить несколько лавровых листьев на грядках, чтобы защитить другие растения от вредителей, или в душе, когда хочется почувствовать себя как в спа-салоне.

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      Нина Ташевская
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