Домохозяек призвали разложить лавровый лист по углам комнат

Разложенный по углам комнат лавровый лист отпугнет тараканов из квартиры

Лавровый лист оказался способным отпугнуть из дома или квартиры тараканов. Разложить растение по углам комнат призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Просто разложите лавровый лист по углам комнат, и тараканы будут обходить вашу квартиру стороной», — заявили специалисты. Эксперты также посоветовали приготовить крепкий отвар лаврового листа и помыть им полы в доме.

Помимо этого, помогут отпугнуть тараканов анис и лаванда — эффективны будут как сами растения, так и эфирные масла из них.

Ранее домохозяйкам посоветовали засунуть лавровый лист в шкафы с одеждой. Эта специя отпугивает моль, а также способна отучить котов царапать мебель и справлять нужду в неположенных местах. Можно также положить несколько лавровых листьев на грядках, чтобы защитить другие растения от вредителей, или в душе, когда хочется почувствовать себя как в спа-салоне.