Леброну Джеймсу наложили четыре шва из-за удара в глаз на Олимпийских играх

Леброну Джеймсу наложили четыре шва после удара локтем в глаз на Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс получил травму во время матча 1/4 финала Игр-2024 против команды Бразилии. Фото с повреждениями Джеймса опубликовал Bleacher Report в соцсети X.

Инцидент произошел в третьей четверти. Джеймс получил удар локтем в левый глаз и покинул площадку. Он не смог доиграть матч, позднее ему наложили четыре шва.

«Я в порядке. Меня просто случайно задели локтем», — прокомментировал ситуацию баскетболист для журналиста Марка Спирса.

6 августа сборная США обыграла команду Бразилии со счетом 122:87. В полуфинале американцам предстоит встретиться с Сербией. Матч состоится 8 августа.