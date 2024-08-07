Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 7 августа 2024Мир

Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

Маск подал на рекламодателей GARM, Unilever и Mars в суд из-за бойкота соцсети Х

Фото: Pool / Reuters

Компания Х (бывшая Twitter) подала иски в суд на Глобальный альянс за ответсвенные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей и на отдельные компании — в их числе Unilever и Mars. Генеральный директор X Линда Яккарино назвала причиной «систематический незаконный бойкот» соцсети, а ее владелец, американский миллиардер Илон Маск охарактеризовал происходящее объявлением войны.

«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал Маск в своей соцсети. Кроме того, он посоветовал всем компаниям, которые столкнулись с аналогичным «бойкотом» со стороны рекламодателей, тоже подать на них в суд.

По информации Financial Times (FT), среди отдельных членов объединений, против которых были составлены иски, помимо производителей продуктов Unilever и Mars оказалась американская сеть аптек CVS Health. Яккарино отметила, что не только сама соцсеть стала жертвой бойкота, с последствиями столкнулись и ее пользователи.

«Все эти действия имели экономический смысл только в содействии заговору, осуществляемому в уверенности, что конкурирующие рекламодатели делают то же самое», — цитирует жалобу Axios.

Иски были поданы после того, как комитет Палаты представителей по судебной системе обнародовал отчет, из которого стало известно, что GARM и его члены «сговорились» бойкотировать Twitter после смены его владельца, тем самым они ограничили выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства. При этом бренды не согласны с претензиями, аргументируя это правом самим решать, куда тратить выделенные на рекламу гонорары.

Причиной бойкота соцсети также называют публичные высказывания Маска на просторах соцсети Х. Так, он поддержал пост одного из пользователей, утверждавших, что евреи «разжигают ненависть к белым людям», в результате многие компании
(Disney, Warner Bros., Apple и другие) отозвали свою рекламу из социальной сети.

Ранее сообщалось, что Маск снова подал в суд на компанию OpenAI, сооснователем которой он являлся, и ее создателя Сэма Альтмана. По его мнению, органризация предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024

      Маск объявил «войну» из-за бойкота Х

      В ГД предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

      В Курской области при атаке ВСУ пострадали шестеро детей

      Еще две ракеты сбили в Курской области

      США объявили о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

      США заявили о рисках дальнейших атак на Ближнем Востоке

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов видео в откровенном бикини

      Посольство Канады в Израиле начало эвакуацию семей своих сотрудников

      В Госдепе пообещали Израилю защиту в случае нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше