Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:08, 7 августа 2024Путешествия

Молния оплавила фюзеляж самолета с россиянами в воздухе

Aviaincident: молния ударила в самолет «Алросы» на рейсе Новосибирск — Москва

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В самолет российской авиакомпании «Алроса» ударила молния в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 5 августа на рейсе из Новосибирска в Москву. Во время послеполетного осмотра в аэропорту Внуково на фюзеляже Boeing 737 нашли следы попадания разряда атмосферного электричества.

Уточняется, что оплавленные отверстия находились на носу лайнера, правом щитке передней стойки шасси и антенне. При этом, по словам экипажа, за время рейса воздушное судно не сталкивалось с опасными природными явлениями. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния самолета.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. Пилоты заметили сигнал о возможной проблеме сразу после взлета.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали жилой дом в Воронеже с помощью беспилотников. Бомбы были начинены железными шариками

      Завершена разработка российского «Павлина»

      В России объяснили цель диверсии в Курской области для ВСУ

      Молния оплавила фюзеляж самолета с россиянами в воздухе

      Более полумиллиона иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

      Спецназ скрутил жениха прямо во время регистрации брака и попал на видео

      Леброну Джеймсу наложили четыре шва из-за удара в глаз на Олимпийских играх

      Украинский беспилотник сбит над российским регионом

      Россияне назвали качества настоящих друзей

      В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше