Молния оплавила фюзеляж самолета с россиянами в воздухе

Aviaincident: молния ударила в самолет «Алросы» на рейсе Новосибирск — Москва

В самолет российской авиакомпании «Алроса» ударила молния в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 5 августа на рейсе из Новосибирска в Москву. Во время послеполетного осмотра в аэропорту Внуково на фюзеляже Boeing 737 нашли следы попадания разряда атмосферного электричества.

Уточняется, что оплавленные отверстия находились на носу лайнера, правом щитке передней стойки шасси и антенне. При этом, по словам экипажа, за время рейса воздушное судно не сталкивалось с опасными природными явлениями. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния самолета.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за неисправности. Пилоты заметили сигнал о возможной проблеме сразу после взлета.