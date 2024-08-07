Мужчина остался с головой Мегамозга из-за желания скрыть седину

Мужчина остался с головой Мегамозга из-за аллергии на краску для волос

Британец покрасил волосы и столкнулся со страшными последствиями. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

27-летний Райан Бриггс рассказал, что пожелал скрыть седину и обратился за помощью к матери. По словам мужчины, во время нанесения краски он почувствовал жжение, но не придал этому значение. На следующий день герой материала также заметил сыпь на лбу, но не обратил на нее внимания до того момента, пока голова не начала увеличиваться.

«На работе моя голова стала огромной. Я остался со лбом Мегамозга. Коллеги посоветовали обратиться в больницу, но я просто ушел домой», — рассказал британец и добавил, что дома ему стало еще хуже, поэтому он вызвал скорую помощь. Бриггс провел 13 часов в больнице, где врачи купировали вызванный аллергией отек, чтобы он не достиг его шеи и дыхательных путей.

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