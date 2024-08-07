Незаконный арсенал и деньги в банках жителя Запорожской области попали на видео

МВД изъяло 50 единиц оружия и 87 тыс. долларов у жителя Запорожской области

В Запорожской области сотрудники полиции нашли незаконный арсенал и наличность в доме 60-летнего жителя поселка Черниговка. Оперативное видео с оружием и деньгами предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России.

На кадрах видны ящики, где хранились пистолеты и гранаты, деньги в стеклянных банках.

О тайном схроне полицейские узнали оперативным путем. Арсенал был спрятан в котельной комнате на цокольном этаже частного дома. Оттуда силовики изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе ружья разного калибра, пистолет-пулемет, две гранаты и патроны. В трехлитровой банке находилось 87 тысяч долларов и около 15 тысяч евро. Хозяин денег и оружия в настоящее время проживает на подконтрольной Украине территории.

Полиция направила арсенал и наличность на экспертизу, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

7 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя.