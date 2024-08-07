Подростка в Москве укусила экзотическая ядовитая змея

В Москве 17-летнего подростка укусила ядовитая голубая куфия

В Москве 17-летнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Как стало известно, мальчик поступил в Филатовскую детскую больницу с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. В результате выяснилось, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила подростка. Пострадавший пытался самостоятельно отсосать яд, а также пил много воды и делал на пальце насечки, однако ему все равно пришлось обращаться к врачам.

К моменту, когда подростка доставили в токсикологическое отделение, его палец почернел, а также развился отек кисти и предплечья. Чтобы справиться с ядом, врачи ввели антидот, после чего мальчик пошел на поправку.

Ранее в подмосковном Пушкино 43-летняя местная жительница решила спасти ядовитую гадюку, которую нашла на асфальте возле заправки. Россиянка понесла змею в лес, однако та укусила женщину. В результате пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Похожий случай произошел в Москве в 2023 году. Тогда в больницу попал мужчина, которого укусила филиппинская куфия.