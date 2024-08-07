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08:38, 7 августа 2024Россия

Появились подробности о единственной набравшей 400 баллов на ЕГЭ выпускнице

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница победила в пяти школьных олимпиадах

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Единственная в России выпускница, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году, до этого побеждала в олимпиадах. Об этом рассказала сама девушка, ее цитирует РИА Новости.

Александра О. рассказала, что была призером регинального этапа по физике во Всероссийской олимпиаде школьников, стала призером по математике, физике и программированию в олимпиаде «Шаг в будущее». Кроме того, она победила в олимпиаде «Инженерное дело» по программированию.

Участие и призовые места в олимпиадах помогли выпускнице поступить в вуз без вступительных экзаменов. По ее словам, хорошим психологическим тренингом перед итоговыми экзаменами стали пробники, благодаря которым девушка научилась справляться с волнением и концентрироваться.

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«Нам учителя давали все необходимые материалы, иногда обращалась к интернет-ресурсам, чтобы глубже разобраться в теме. Также помог при сдаче экзаменов олимпиадный опыт», — рассказала выпускница.

Александра сдавала четыре предмета — русский язык, профильную математику, физику и информатику. Она отучилась в Бауманской инженерной школе № 1580. Впоследствии стало известно, что в качестве места для дальнейшего обучения выпускница выбрала Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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