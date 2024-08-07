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10:49, 7 августа 2024Экономика

Рублю предсказали падение в случае рецессии в США

Профессор Вьюгин: если в США будет рецессия, то российский рынок упадет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Если в США начнется рецессия, то вместе с их рынком упадет и российский. Об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Его цитирует РБК.

По его словам, это случится из-за падения доходов РФ от продажи нефти и прочих сырьевых товаров. Как следствие, снизятся доходы населения, а также цены на акции компаний, прибыль которых связана с экспортом.

В свою очередь, экономисты «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко предположили, что «жесткая посадка» американской экономики обернется ослаблением рубля и снижением темпов экономического роста России. Будут сложности и с наполнением бюджета. Они полагают, что если экспортная выручка упадет на пять миллиардов долларов, то это создаст условия для ослабления российской валюты на 1,5 рубля за доллар. Если нефть подешевеет ниже 60 долларов, то Министерству финансов придется расходовать уже сократившийся ФНБ.

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По словам экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, для России основной риск — это замедление роста крупнейших экономик. Причем как дружественных, так и тех, что проводят в отношении РФ санкционную политику. Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин не исключает, что рецессия в США может обернуться падением нефтяных цен до 40 долларов, что серьезно ослабит рубль.

С похожим прогнозом выступила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Рецессия американской экономики, по ее мнению, чревата снижением стоимости нефти до 50 долларов и ниже. Курс рубля в таком случаем рискует опуститься на 6-9 процентов.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что на экономику США надвигается рецессия, которая может начаться уже в 2024 году.

Между тем фондовый рынок США рухнул на открытии торгов 5 августа. Индекс S&P 500 упал на 4,27 процента, Dow Jones — на 2,72 процента, NASDAQ Composite — на 6,35 процента.

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