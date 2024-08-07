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04:25, 7 августа 2024Россия

Раскрыта судьба пропавшего в Приморье самолета

ЕДДС: пропавший в Приморье самолет потерпел крушение

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Пропавший в Приморье самолет потерпел крушение в Шкотовском муниципальном округе, пилот и пассажир не выжили. Судьбу воздушного судна раскрыла региональная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), передает ТАСС.

Место крушения расположено в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Дальнейшая информация уточняется.

Самолет Bristell RG с военным летчиком генерал-майором Сергеем Федоровым и его супругой Аленой разбился в Приморском крае во вторник, 6 августа, на Лысой горе Серебряного перевала. Известно, что перед вылетом сотрудники МЧС предупредили семейство о плохих метеоусловиях, однако это их не остановило.

Информация о падении самолета над Приморьем появилась ранее 6 августа. Сообщалось, что частный легкомоторный самолет пропал с радаров.

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      Марина Совина
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