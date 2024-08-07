Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1885 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1885 военнослужащих. Об этом стало известно из ежедневного брифинга Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности российских подразделений группировок войск «Запад» и «Юг» — 530 и 620 человек личного состава соответственно.

Еще 735 бойцов украинская сторона лишилась в ходе боев с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны.

За сутки, прошедшие с момента атаки, противник потерял в приграничных районах Курской области до 260 бойцов.