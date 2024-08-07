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11:46, 7 августа 2024Культура

Распутина заявила об укравшем ее песню Киркорове

Маша Распутина заявила, что Филипп Киркоров украл у нее песню

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Маша Распутина вспомнила, как народный артист России Филипп Киркоров украл у нее песню. Слова исполнительницы приводит aif.ru.

Артистка поделилась, что не разговаривала с исполнителем в течение 10 лет из-за песни, которую он «слямзил» у нее в 90-х. «[Поэт-песенник Леонид] Дербенев на него наехал! Он писал на него петицию: "Я запрещаю артисту Филиппу Киркорову исполнять данные произведения, писал для артистки Распутиной". Это предприимчивость — натура Филиппа Киркорова», — заявила певица, отметив, что обиделась тогда на певца.

Ранее Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии народной артистки СССР Аллы Пугачевой ее карьере. По словам певицы, Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух».

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      Варвара Кошечкина
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