Россияне не могут вернуться домой с популярного курорта. Как туристы оказались заблокированы в Анапе?

Россияне пожаловались на ЖД-билеты из Анапы стоимостью более 70 тыс. рублей

Россияне не могут вернуться домой с популярного курорта. Они оказались заблокированы в Анапе из-за проблем с билетами.

Туристы не могут приобрести билеты на поезд из Анапы из-за их отсутствия или высокой стоимости. Цена поездки превышает 70 тысяч рублей с человека. Кроме того, за эту сумму пассажирам потребуется сделать пересадку.

«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила и вот получила вариант — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове», — рассказала отдыхающая.

Россиянка также отметила, что в августе можно спокойно приобрести билеты только на питомцев. Они обойдутся в 2,6 тысячи рублей, при условии, что животные путешествуют без хозяина и их по приезде встретят на вокзале.

Оказавшимся заблокированными в Анапе россиянам посоветовали туда не ездить

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отреагировал на сложившуюся ситуацию: «Как минимум надо покупать билет туда и обратно. А что я должен сделать? Купить им билеты? Если им, условно, 20-го числа уезжать, а они 10-го кинулись покупать билеты, то это будет сложно все-таки».

Он также подчеркнул, что проблемы с логистикой и тарифами действительно есть. Возможно, будут выделены дополнительные поезда. Барзыкин призвал приобретать билеты сразу в две стороны, а также не выбирать такие направления, откуда трудно выехать.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее РЖД запустили продажу билетов с пересадками внутри поезда

Российские железные дороги (РЖД) начали продавать билеты с пересадками внутри поезда. Эта услуга актуальна, когда билеты на нужный рейс по полному маршруту раскуплены. В таком случае пассажиру предложат доступные места в том же поезде на разных отрезках пути. При выборе такой поездки он получит несколько проездных документов для каждого места.

«Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место», — пояснили в РЖД.

На первых этапах сервис сделают доступным на маршрутах из Москвы в Кисловодск, Анапу, Адлер и Новороссийск. Позже им смогут воспользоваться и на других направлениях.