Россиянин доверился интуиции и выиграл два миллиона рублей

Пенсионер из Вологды выиграл два миллиона рублей в лотерею

Житель Вологды доверился интуиции и выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом пишет издание «Вести Вологда».

Пенсионер из российского города узнал о новой моментальной лотерее и приобрел несколько билетов, один из которых оказался счастливым.

«В тот день у меня было предчувствие крупной победы, — добавил он. — Попросил продавца достать нераспечатанную пачку билетов, откуда наугад выбрал два. Там же стер защитный слой и увидел выигрыш».

Полученные средства мужчина планирует потратить на приобретение нового участка возле реки.

Ранее учитель ОБЖ и физкультуры из Тульской области выиграл в лотерею сотни тысяч рублей. Россиянин Вячеслав Чуприков послушал мать и купил шесть лотерейных билетов, один из которых принес ему выигрыш в размере свыше 777 тысяч рублей.