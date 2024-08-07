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16:20, 7 августа 2024Моя страна

Россиянин доверился интуиции и выиграл два миллиона рублей

Пенсионер из Вологды выиграл два миллиона рублей в лотерею

Фото: «Столото»

Житель Вологды доверился интуиции и выиграл два миллиона рублей в лотерею. Об этом пишет издание «Вести Вологда».

Пенсионер из российского города узнал о новой моментальной лотерее и приобрел несколько билетов, один из которых оказался счастливым.

«В тот день у меня было предчувствие крупной победы, — добавил он. — Попросил продавца достать нераспечатанную пачку билетов, откуда наугад выбрал два. Там же стер защитный слой и увидел выигрыш».

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Полученные средства мужчина планирует потратить на приобретение нового участка возле реки.

Ранее учитель ОБЖ и физкультуры из Тульской области выиграл в лотерею сотни тысяч рублей. Россиянин Вячеслав Чуприков послушал мать и купил шесть лотерейных билетов, один из которых принес ему выигрыш в размере свыше 777 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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