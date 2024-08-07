69-я параллель
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16:12, 7 августа 202469-я параллель

Российским школьникам решили рассказывать на уроках об оленях

Глава Чукотки Кузнецов: у школьников из региона начнутся уроки по оленеводству

Фото: freepik

У школьников из Чукотки начнутся уроки по основам оленеводства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Владислав Кузнецов.

По словам чиновника, предмет появится в школе села Амгуэмы уже с 1 сентября 2024 года. Кроме того, у учащихся из этого населенного пункта будет урок родного языка «В гостях у дедушки Эпей». Кузнецов подчеркнул, что уроки оленеводства рассчитаны на учеников средней школы.

«Такие занятия позволят школьникам определиться с будущей профессией. Вопросы обновления кадров, привлечения молодежи в оленеводство — одни из самых принципиальных для развития отрасли в нашем округе», — рассказал глава Чукотки.

Будет ли учебная программа из Амгуэмы распространена на другие школы региона, не сообщается.

Ранее сообщалось, что российских школьников прямо с урока увели в тундру.

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      Марк Леонов
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