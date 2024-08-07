Следящим за весом людям подсказали доступные способы меньше есть

Психотерапевт Гладышев: синяя тарелка и маленькие приборы помогут меньше есть

Меньше есть человеку помогут небольшие столовые приборы, рассказал психотерапевт Олег Гладышев. Доступные способы снизить потребление пищи он подсказал следящим за весом людям в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гладышева, использование квадратной синей тарелки позволит людям употреблять на 500 килокалорий в день меньше, поскольку синий цвет подавляет голод и успокаивает, а посуда квадратной формы вмещает меньшее количество еды. Также врач посоветовал использовать небольшие столовые приборы.

Помимо этого, психотерапевт предложил убрать со стола все белые продукты: белый сахар, белую муку, белый рис, белый хлеб, соль. «Часть этих продуктов содержат простые углеводы, которые могут усилить аппетит», — объяснил он. Кроме того, важно работать со своим психоэмоциональным состоянием, повышать стрессоустойчивость, уметь находить позитивное в малом и обзавестись увлечением, которое могло бы отвлечь от еды.

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