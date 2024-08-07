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22:19, 7 августа 2024Россия

Собчак прокомментировала новости о смерти военкора Поддубного

Собчак: военкор Поддубный повидал много страшных войн, погиб на родной земле
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новости о смерти военкора Евгения Поддубного в Курской области. Она написала пост в Telegam.

Как отметила журналистка, Поддубный работал в Цхинвале в 2008-м, у него было не менее пяти командировок в Сирию с 2012 года, он был в Афганистане с 2021 года, когда к власти пришли талибы, и на Украине с 2014 года.

«Повидал много войн, страшных войн. Погиб на родной земле. И теперь змеи, для которых смерть не уравнитель, пишут о нем "военкор" — в кавычках, с насмешкой, мол, не военкор никакой», — высказалась она. По мнению Собчак, можно как угодно относиться к убеждениям в чьей-то жизни, «можно сколько угодно спорить, но смерть — это уже навсегда».

Ранее стало известно, что в машину с военкором попал украинский FPV-дрон. Сообщалось, что Поддубный погиб в Курской области.

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      Марина Совина
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