Собчак прокомментировала новости о смерти военкора Поддубного

Собчак: военкор Поддубный повидал много страшных войн, погиб на родной земле

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новости о смерти военкора Евгения Поддубного в Курской области. Она написала пост в Telegam.

Как отметила журналистка, Поддубный работал в Цхинвале в 2008-м, у него было не менее пяти командировок в Сирию с 2012 года, он был в Афганистане с 2021 года, когда к власти пришли талибы, и на Украине с 2014 года.

«Повидал много войн, страшных войн. Погиб на родной земле. И теперь змеи, для которых смерть не уравнитель, пишут о нем "военкор" — в кавычках, с насмешкой, мол, не военкор никакой», — высказалась она. По мнению Собчак, можно как угодно относиться к убеждениям в чьей-то жизни, «можно сколько угодно спорить, но смерть — это уже навсегда».

Ранее стало известно, что в машину с военкором попал украинский FPV-дрон. Сообщалось, что Поддубный погиб в Курской области.