Суд избрал меру пресечения стрелявшему в самокатчиков на юге Москвы механику

В Москве суд назначил запрет определенных действий стрелявшему по самокатчикам

Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Сергея Еремина по факту стрельбы в самокатчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине назначили запрет определенных действий на два месяца, до 5 октября. Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, Еремин из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в сторону потерпевших и нанес им телесные повреждения.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины. Один из них — игрок медиафутбольного клуба Fight Nights, а второй — футболист Нагатинской футбольной лиги.

Сообщалось, что стрелявший работает механиком, у него есть жена и двое сыновей. Ранее мужчина не был судим. Теперь ему грозит до семи лет колонии.