Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

В Москве возбудили дело против механика, обстрелявшего самокатчиков из пистолета

В Москве следователи возбудили дело против 41-летнего мужчины, разозлившегося на самокатчиков и обстрелявшего их из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Задержанный работает механиком, у него есть жена и двое сыновей. Ранее мужчина не был судим. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его. После этого фигурант достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины. Один из них — игрок медиафутбольного клуба Fight Nights, а второй — футболист Нагатинской футбольной лиги.