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20:09, 4 августа 2024Силовые структуры

В Москве неизвестный обстрелял четырех самокатчиков

На юге Москвы мужчина обстрелял самокатчиков из травматического пистолета

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Мужчина разозлился на самокатчиков и обстрелял их из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на юге Москвы. По словам пострадавших, мужчина начал кричать на четырех самокатчиков после того, как они обогнали его. Он обвинил их в том, что они заняли дорогу и едва не сбили его.

После этого неизвестный достал травматический пистолет и открыл огонь. Двое самокатчиков были ранены в спины. Правонарушителя разыскивают полицейские.

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Ранее сообщалось, что власти Москвы начали обсуждать введение запрета на использование электросамокатов в пределах Садового кольца и в парках. Поводом для обсуждения ограничения стал недавно введенный запрет на парковку электросамокатов в центре Санкт-Петербурга.

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      Антонина Черташ
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